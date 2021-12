Caminhoneiro é preso com carga irregular de cigarros avaliada em R$ 2 milhões

Um homem de 34 anos foi preso na manhã de quinta-feira, 15, transportando uma carga de cigarros contrabandeados na BR-030, no município de Guanambi, a 677 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com a Polícia Militar da Bahia, durante fiscalização ostensiva, as equipes deram ordem de parada ao condutor de um caminhão, modelo Scania/T113, com placas de Maringá, Paraná, porém, o comando não foi atendido e o caminhoneiro empreendeu fuga em alta velocidade.

Ainda segundo o órgão, após quase dois quilômetros, o condutor arremessou um celular pela janela, antes de ser alcançado pelos agentes. Ao realizar vistoria no veículo, foram encontradas 325 mil carteiras de cigarros contrabandeados, que estavam acomodadas em 704 caixas. A carga está avaliada em quase R$ 2 milhões.

Aos policiais, o motorista declarou que ganharia R$ 2 mil para realizar o transporte da carga, que partiu da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, com destino a capital baiana. Preso por contrabando, o homem, juntamente com o veículo e a carga, foram conduzidos para a Polícia Judiciária. O crime de contrabando prevê pena de dois a cinco anos de prisão.

