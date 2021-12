Caminhão de melancias tomba na Serra do Marçal e deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 8, após o caminhão em que elas estavam tombar na BA-263, em trecho da Serra do Marçal, na cidade de Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador), no centro-sul do estado da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo de grande porte estava carregado de melancias e chegou a capotar, batendo na barra de proteção da pista. Por causa do impacto, as frutas ficaram espalhadas na pista e a cabine do caminhão ficou destruída.

O motorista foi identificado como Uilson Elizeu Araújo, de 39 anos, e Rosenildo Jardim Souza, cuja idade não foi revelada, estava no banco passageiro. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem as circunstâncias em que o acidente teria ocorrido.

