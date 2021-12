Câmara de Vereadores de Brumado vota admissibilidade na solicitação de impeachment do prefeito

A Câmara de Vereadores de Brumado votará, nesta segunda-feira (6), a admissibilidade de uma solicitação de impeachment do prefeito Eduardo Lima Vasconcelos. Além de não possui maioria na casa legislativa, pesa contra o gestor uma denúncia de uso indevido dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e da merenda escolar.

Ao tomar conhecimento da movimentação, o prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, buscou enaltecer o trabalho do colega no comando do município vizinho. “Eduardo Vasconcelos é um exemplo para o Brasil como prefeito. Estive em Brumado e pude ver a transformação da cidade, na sua gestão. Lá todas as escolas funcionam em tempo integral e com salas de aula climatizadas”, afirmou ao Blog da Resenha Geral. (Com informações do Site Achei Sudoeste).

adblock ativo