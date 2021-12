Câmara de Tanhaçu aprova aumento de diárias para vereadores e servidores

A Câmara Municipal de Tanhaçu aprovou aumento de diárias dos vereadores e servidores da cidade, em pleno período de crise sanitária decorrente da pandemia do novo Coronavírus. A votação provocou revolta na população, por conta das crises sanitária e econômica, que têm provocado alto índice de desempregados no município do Sudoeste baiano.

A diária para viagens à capital baiana passou a ser de R$ 600 para vereador e de R$ 300 para servidor; para viagens ao interior, R$ 300 para vereador e R$ 180 para servidor; e para viagens a capitais e cidades de outros estados, a diária foi reajustada em R$ 1 mil para vereador e R$ 600 para servidor.

A concessão de diárias e a fixação dos valores correspondentes às mesmas são regulamentadas pelo Decreto Legislativo nº 001/2021. (Com informações do Achei Sudoeste).

