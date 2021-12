Câmara de Jequié passa por desinfecção nesta sexta-feira

O prédio da Câmara Municipal de Jequié passa por um processo de desinfecção e sanitarização, nesta sexta-feira (10). A medida é para garantir a segurança de vereadores e servidores e permitir que o atendimento aos serviços essenciais possam ser mantidos durante a pandemia da Covid-19.

O presidente da casa legislativa, vereador Emanuel Campos Silva, postou comunicado na sua página pessoal no Instagram, no início da semana, confirmando testagem positiva para a Covid-19. Na quinta (9) circularam informações de que um vereador integrante da Comissão Processante (instaurada para apurar denúncias de desvio de recursos públicos pela gestão municipal) teria apresentado sintomas semelhantes aos da infecção pelo Coronavírus.

A Câmara de Vereadores de Jequié havia publicado, em março último, uma portaria (051/2020) estabelecendo medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, causador da Covid-19. ”Enquanto persistirem os problemas de saúde pública, por conta do novo Coronavírus, os vereadores deliberarão exclusivamente em caráter de urgência as proposições advindas do executivo e do legislativo, por meio das sessões extraordinárias, nos termos do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município”.

Uma nova Portaria (68/2020), publicada em 20 de maio, deliberou pelo retorno das sessões ordinárias às terças feiras, observadas as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus A decisão levou em consideração as supostas limitações do exercício pleno da atividade legislativa em sessões extraordinárias; a importância da realização semanal das sessões legislativas e a necessidade de se evitar interpretações dúbias sobre o Regimento Interno Câmara de Vereadores de Jequié. (Com informações do Jequié Repórter).

