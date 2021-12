Câmara de Amargosa retoma seus trabalhos nesta quinta

Nesta quinta-feira (15), às 19h30, será iniciado o primeiro período legislativo de 2018 na Câmara de Vereadores de Amargosa, com a mensagem do prefeito Júlio Pinheiro. Para o presidente da casa, Marcos Sampaio (PSD), a primeira sessão do ano serve como um espaço para prestação de contas por parte da gestão municipal a toda sociedade. "Tivemos um primeiro ano de muitos desafios, mas com muito trabalho e dedicação, conquistamos melhorias significativas para o bem do povo de Amargosa e um bom exemplo disto, é a reforma e ampliação da Câmara e do Plenário, que chega à sua fase de conclusão com a recuperação de toda a parte de estrutura, incluindo requalificação do telhado, pintura e troca do forro para melhoria da parte acústica, além da construção de três novos gabinetes e uma sala mais ampla para reuniões.

