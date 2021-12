Camamu e Itabela se enfrentam em mais uma rodada do Intermunicipal

No próximo domingo (5/11), os times de Itabela e Camamu se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Intermunicipal. A Partida, que será transmitida ao vivo e com exclusividade pela TVE, canal 10.1, acontecerá a partir das 15h, em Camamu.

Apenas um empate separa o time de Itabela da classificação para a semifinal do Campeonato. No jogo de ida contra Camamu, no último domingo (29), o time venceu por 1 a 0 e se mantêm invicto na competição com 100% de aproveitamento. Camamu jogará em casa e terá o apoio da torcida mas, para garantir uma vaga na semifinal, terá que vencer o time de Itabela por, pelo menos, um gol de diferença e levar a disputa para os pênaltis.

A rodada de ida das quartas de final foi aberta no último domingo e quatro jogos foram realizados. Os oito times classificados até agora continuam na busca por uma das quatro vagas na semifinal do Campeonato Intermunicipal 2017.

