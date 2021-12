Café especial da Chapada Diamantina é apresentado a público paulista

O café cultivado por agricultores familiares da Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária de Piatã (COOPIATÃ), na Chapada Diamantina, foi exposto na 5ª edição da Naturaltech 2019 – Feira Internacional de Alimentação Saudável, Produtos Naturais e Saúde, encerrada no sábado (8), em São Paulo. A empresa é uma das 17 cooperativas da Agricultura Familiar da Bahia que participam da feira com o apoio do Governo do Estado, por meio do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

Principal município produtor de cafés de alta qualidade do Norte e Nordeste, Piatã possui lavouras com altitudes de 1.260 até 1.400 metros. O café da COOPIATÃ figura entre os dez melhores colocados no Concurso Cup of Excellence da BSCA – Brazilian Speciality Coffee Association, principal concurso de qualidade de café no mundo.

O representante da cooperativa, Rodolfo Moreno, explica que as altitudes da Chapada Diamantina e a forma de produzir o produto permitem excelentes resultados na produção de cafés especiais. “A COOPIATÃ tem, na sua essência, a colaboração para o crescimento e o fomento do cooperativismo como forma de agregar e desenvolver uma cafeicultura mais sustentável e responsável, baseada no comércio justo e em práticas que respeitem o meio ambiente e o trabalhador rural”, ressaltou.

