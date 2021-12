Caetité, Vitória da Conquista e Guanambi apresentam taxa alta de ocupação nos leitos de UTI Covid

Os 30 leitos da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) de Caetité, inaugurada no último sábado (13), já está com alta taxa de ocupação. Dos 20 leitos clínicos, 11 estão ocupados, o equivalente a 55% de ocupação; e dos 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), seis estão ocupados, ou seja, 60% de ocupação.

A situação nos centros de Saúde de Vitória da Conquista e Guanambi tamém é preocupante. No Hospital Geral de Guanambi, quatro dos oito leitos clínicos estão ocupados (50%) e todos os quatro de UTI estão com pacientes (100%). Em Conquista, onde há 70 leitos para atender a população da região, a taxa de ocupação é de 84,2%.

No Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), 39 dos 40 leitos estão ocupados (98%). Já no Hospital São Vicente, todos os 10 leitos estão com pacientes (100%). O Hospital das Clínicas, por sua vez, tem 10 pacientes nos seus 20 leitos disponíveis (50%). Os números preocupam e as autoridades de Saúde temem o colapso no sistema. (Com informações do Achei Sudoeste).

