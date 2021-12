Caetité sediará Seminário Desenvolvimento, Cultura e Identidades

O município de Caetité sediará, nos dias 13 e 14 de junho, o Seminário Desenvolvimento, Cultura e Identidades do Alto Sertão da Bahia. Promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o evento será realizado no Campus VI da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). O objetivo da atividade é reunir especialistas, professores, pesquisadores e demais interessados em discutir o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região do Alto Sertão baiano, com base em estudos desenvolvidos e realizados pela SEI.

O diretor de Estudos da SEI, Edgard Porto, explica que a instituição vem desenvolvendo estudos que visam identificar os processos estruturantes que fizeram com que determinados municípios do Alto Sertão baiano apresentassem um comportamento social diferenciado de outras regiões da Bahia. “Durante o seminário, vamos compartilhar conhecimentos, estudos e pontos de vista para a compreensão dos fatores condicionantes que contribuíram para o desenvolvimento deles, tanto do ponto de vista econômico, quanto da formação histórica, da cultura regional e da educação”.

O evento é realizado em parceria com a Fundação Anísio Teixeira, Fundação Pedro Calmon (FPC) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Mais informações, aqui. : www.estudoscolaborativos.sei.ba.gov.br

