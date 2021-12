Caetité recebe caravana em homenagem a Anísio Teixeira

Dentro das comemorações dos 120 anos de nascimento de um dos mais renomados educadores baianos, Anísio Teixeira (1900-1971), a Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza a primeira etapa da Caravana Anísio Teixeira. A caravana, que acontece de 26 a 28 de novembro, partindo de Salvador para o município de Caetité, integra a programação do projeto “2020: Ano Anísio Teixeira”, que está sendo desenvolvido desde julho deste ano e seguirá até julho de 2020, com o objetivo de resgatar a memória e obra histórica, filosófica, pedagógica e política do educador.

O ato inaugural da Caravana Anísio Teixeira será no dia 26 de novembro, às 16h, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, em Salvador, com descerramento da placa memorial, apresentação cultural e lançamento do livro “Menino Movimento”. A unidade é considerada uma instituição de ensino pioneira no país por trazer a então revolucionária proposta do educador para o ensino público: a educação profissionalizante e integral, voltada para as populações mais carentes. Após o evento, a caravana segue para Caetité, cidade natal de Anísio Teixeira, e passará, em seguida, por Jequié e Vitória da Conquista.

O secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, falou sobre a importância da homenagem ao educador Anísio Teixeira. “Por meio de um grupo de estudos que envolveu universidades, conselho e fórum de Educação, Academia Baiana de Letras e secretarias de Educação municipais, entre outros, determinamos que dedicaríamos o ano de 2020 a homenagear o grande educador baiano e brasileiro Anísio Teixeira pela sua enorme contribuição, que consolidou políticas como a Educação em Tempo Integral e o Sistema Nacional de Educação”.

Um conjunto de atividades pedagógicas nas escolas e debates com a sociedade civil será realizado, como destacou o secretário Jerônimo. “O nosso ano letivo será marcado com ações relacionadas à redação, ao estudo, à pesquisa e à formação. Mas iniciaremos de fato o projeto “2020: Ano Anísio Teixeira” com a caravana por todo o Estado da Bahia. E a primeira será uma agenda em que iremos para a cidade natal de Anísio. Passaremos por Jequié e Vitória da Conquista para debater com as universidades e estudantes, de forma mais profunda, o legado do educador. Nesta etapa também teremos uma reunião com o Conselho Estadual de Educação e diversos conselhos municipais para demarcarmos a importância desta caravana”, disse.

Sobre o projeto - No dia 12 de julho, data do 119º aniversário de nascimento de Anísio, aconteceu o lançamento do projeto Ano Anísio Teixeira em 2020, por meio da publicação do decreto governamental 19.132/2019 que nomeou uma Comissão Executiva para gestão de atividades em homenagem ao educador. A programação de atividades para o Ano Anísio Teixeira, proposta pela Comissão, consistirá em eventos, publicações, lançamentos, premiações, celebrações e outros atos públicos.

