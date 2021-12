Caetité ganha reforço na segurança pública

A nova Delegacia Territorial da Policia Civil de Caetité foi inaugurada nesta quinta-feira (30), reforçando a segurança pública para mais de 50 mil habitantes. Construída no bairro Prisco Viana, a unidade recebeu investimento acima de R$ 1 milhão e possui alojamento para os policiais, sala de audiência e duas celas com duas camas cada uma. O secretário da Segurança Pública do Estado, Mauricio Barbosa, destacou a importância do equipamento. “Além de beneficiar a população, proporciona melhores condições de trabalho para os servidores”.

O delegado titular da unidade, Joseberto Ribeiro Cruz, ressalta que a Delegacia Territorial de Caetité atende, anualmente, cerca de sete mil pessoas, entre advogados, funcionários de órgãos, como o Conselho Tutelar, e o público em geral. "É um equipamento que proporciona conforto para essas pessoas e mais segurança para a população".

