Cachaças baianas se destacam como produto turístico na Expoconquista

Mais de dez rótulos de cachaça baiana, entre os quais Serra das Almas, Matriarca, Abaíra e Rio de Contas (primeira cachaça orgânica produzida no Brasil), se destacam como produto turístico na 52ª edição da Expoconquista. A feira de negócios, que começou na terça-feira (13) e prossegue até domingo (18), no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, reúne empresários dos setores agropecuário, comercial e industrial. A expectativa dos organizadores é que um público estimado em 100 mil pessoas de cidades baianas e de outros compareça.

Para experimentar e/ou comprar mais de dez diferentes marcas de cachaças baianas, o público deverá comparecer ao estande da Rota dos Engenhos, montado em parceria com as secretarias estaduais do Turismo (SETUR) e de Desenvolvimento Rural (SDR). Produtor da cachaça Matriarca, Lucas di Loreto é um dos empresários que participam da Expoconquista no intuito de promover a bebida junto a novos consumidores e empresários.

“Já recebemos visitantes, mas estamos estruturando um projeto de visitação turística à fazenda e aos alambiques”, afirma o empresário. Produzida no município de Caravelas, a Matriarca conta com quatro versões da bebida, dentre elas a envelhecida em barris de jaqueira, que ocupa o 32º lugar no ranking das 50 melhores cachaças brasileiras, segundo o grupo Cúpula da Cachaça e o Jornal Estado de S. Paulo.

A SETUR iniciou, recentemente, um trabalho para a formatação da Rota dos Engenhos, que vai mapear os atrativos turísticos associados à produção de cachaça. A ideia, segundo os organizadores, é contemplar propriedades que ofereçam visitação turística a canaviais e alambiques. Atualmente, a bebida é produzida em 18 municípios baianos, sendo a Chapada Diamantina a região com maior concentração de produtores.

