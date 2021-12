Cachaça é produto turístico de destaque na Rota dos Engenhos

Um projeto de formatação da Rota dos Engenhos vai mapear os atrativos turísticos associados à produção de cachaça. A iniciativa da Secretaria do Turismo da Bahia visa contemplar propriedades localizadas na Chapada Diamantina, principal área produtora, como os municípios de Lençóis, Abaíra, Rio de Contas, Livramento de Nossa Senhora e Paramirim. “Queremos intensificar a divulgação da cachaça baiana como produto turístico gerador de renda. Temos 18 municípios que produzem 19 diferentes tipos da bebida”, disse o secretário de Turismo José Alves aos produtores que o homenagearam na Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO), que está acontecendo no Parque de Exposições de Salvador.

Na feira, um ambiente que remete a uma vila do interior, com casinhas coloridas, igreja, coreto e forró, foi montado para os visitantes, que podem experimentar e comprar mais de dez tipos diferentes de cachaça produzidos na Bahia e conhecer um pouco mais sobre a bebida, uma das marcas do turismo baiano no exterior, como ocorreu na terça-feira (28), ao som do forrozeiro Del Feliz.

Experiência turística

Uma das experiências de turismo associado à produção da cana de açúcar e da cachaça mais conhecidas se encontra na Fazenda Vaccaro, produtora da Serra das Almas. A propriedade, localizada no município de Rio de Contas, oferece serviço de hospedagem e day use.

