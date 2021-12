Brumado: vereador solicita prestação de contas dos recursos usados no combate à Covid-19

O vereador Beto Bonelly (PSB) solicitou ao presidente da Câmara Municipal de Brumado que solicite à prefeitura, através da Secretaria Municipal de Finanças, que apresente uma prestação de contas com os repasses dos governos federal e/ou estadual e os respectivos gastos desses recursos utilizados no combate à Covid-19.

De acordo com o parlamentar, as informações são necessárias para sanar qualquer dúvida sobre os gastos efetivados no combate à doença no município.

“É importante e necessário o acompanhamento da aplicação destes recursos, que precisam ser corretamente investidos de modo a ter eficiência no combate à pandemia que tantos danos têm causado em nosso país. Desta forma, o poder legislativo estará cumprindo uma das suas prerrogativas de acompanhar as ações do Poder Executivo”, justificou Bonelly. (Com informações do Achei Sudoeste).

