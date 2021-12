Brumado teve semana crítica com registro de mais de 100 casos diários da Covid-19

Brumado registra crescimento de número de pessoas infectadas pelo Coronavírus. Conforme boletim epidemiológico do município, em um único dia houve mais de 100 novos casos. Além disso, no total, são contabilizados 20 óbitos. O secretário de municipal de Saúde, Cláudio Soares Feres, admitiu o aumento dos casos diários e chamou a atenção da comunidade para a necessidade de reforçar os cuidados com a utilização da máscara e com a higiene das mãos.

O gestor também manifestou preocupação com o relaxamento das pessoas com o distanciamento social. “Tivemos o feriado de 12 de outubro e muita gente viajou. As informações que chegaram é de que os hotéis da Chapada Diamantina estavam lotados. Tivemos o reflexo do feriado do 7 de setembro. Pedimos o apoio da população para não fazer aglomeração, utilizar a máscara e fazer o distanciamento social. Isso é de extrema importância”, destacou.

Embora seja uma realidade o avanço do Coronavírus em Brumado, o secretário municipal da Saúde garante que a administração tem feito a sua parte, referindo-se ao trabalho realizado pela Central de Atendimento Covid-19, pela Atenção Básica e pela UPA. “A responsabilidade é de cada um e, todos fazendo a sua parte, conseguiremos evitar uma contaminação em massa”, disse.

Na segunda-feira (12), Brumado registrou 1.958 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus. O total de notificações suspeitas é de 6.540. Entre os diagnósticos, tem-se: 13 internações, 20 óbitos, 310 pacientes em tratamento e 1.628 recuperados. No momento, 95 ainda aguardam resultado laboratorial e 4.493 já foram descartados. As notificações suspeitas abrangem pacientes com quadros de síndromes gripais diversas, dentre os quais alguns se encaixam nos critérios para realização do exame RT-PCR ou via teste rápido. Estes últimos estão sendo usados de forma criteriosa, em casos excepcionais, como estratégia para ampliar e tornar mais eficaz o enfrentamento à pandemia no município.

* Com informações do Site Achei Sudoeste.

adblock ativo