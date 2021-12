Brumado recebe unidade do Centro Integrado de Comunicação

O Centro Integrado de Comunicação (CICOM) será inaugurado nesta sexta-feira (31), em Brumado, beneficiando 350 mil moradores de 23 municípios do Sudoeste baiano. A unidade centraliza o atendimento dos serviços de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, além do Samu, que será integrado futuramente, para todas as localidades contempladas.

O secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Barbosa, destaca que o CICOM de Brumado é o 21º a ser inaugurado e que o próximo será em Serrinha. “Há uma melhora de, aproximadamente, 20% no tempo de resposta nas localidades onde a unidade de segurança pública já está implantada. Isto devido à centralização do atendimento, com o controle de quais unidades foram deslocadas para a ocorrência, se o atendimento foi efetivado e quais os outros meios disponíveis para serem empregados, caso seja necessário”.

O superintendente dos CICOMS, coronel Antônio Magalhães, afirma que novos servidores serão integrados à equipe. “Para Brumado nós temos 15 servidores atualmente. Na próxima semana teremos mais seis servidores e, em 30 dias, teremos 30 servidores. O investimento é de mais de R$ 1,5 mil em rádios, rádios portáteis, repetidores, para melhor atender à população”.

O efetivo já foi treinado e a Central de Operações (CENOP) da 34ª CIPM/Brumado foi transferida para o local onde funcionará o CICOM, na sede da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN).

