Brumado: prefeito destaca potencial de crescimento para o município nos próximos quatro anos

O prefeito reeleito de Brumado, Eduardo Lima Vasconcelos (PSB), afirmou estar "otimista e feliz" com a composição da Câmara Municipal, formada por maioria situacionista. Conforme o gestor, a formação a favor do governo proporcionará o desenvolvimento do município.

“O que ficou desenhado aqui hoje é um projeto pró-Brumado. Até os que estão em situação oposta manifestaram preocupação em ter uma coisa construtiva. As pessoas estão valorizando o trabalho”, destacou ao site Achei Sudoeste.

Nos próximos quatro anos de mandato, o prefeito garantiu que buscará, juntamente com o legislativo, recursos para consolidar e ampliar o crescimento de Brumado. “Vamos alavancar Brumado”, assegurou. (Com informações do Achei Sudoeste).

adblock ativo