Brumado: população cobra da prefeitura reforma da Praça da Cebola

A Praça Armindo Pereira da Silva, mais conhecida como Praça da Cebola, já foi um dos principais pontos comerciais do município de Brumado e, atualmente, se encontra abandonada. Os moradores reclamam e cobram da prefeitura uma reforma no equipamento público.

O morador Antônio Marcos disse que desde que foi criada, há 30 anos, a praça nunca foi reformada. “Hoje, vimos um descaso. O local está feio, cheio de lixo, tudo abandonado. Meus filhos não podem nem brincar aqui”, denunciou, contando que passou a infância brincando no espaço.

Segundo ele, a vizinhança já se mobilizou em prol da revitalização do espaço público, porém a prefeitura ainda não se manifestou sobre a reforma do local. “Dá até tristeza sair na porta de casa. Antigamente, dava gosto. Hoje, até fezes jogam no meio da praça. Virou um depósito de lixo”, completou Antônio Marcos. (Informações do Achei Sudoeste).

adblock ativo