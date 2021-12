Brumado: moradores de Lagoa Funda reclamam que lixo não está sendo recolhido

O moradores do distrito de Lagoa Funda, em Brumado, Evilásio Souza Moreira, voltou a relatar que o carro de coleta de resíduos sólidos não está entrando na localidade para recolher o lixo.

Os residentes da comunidade estão tendo que percorrer quilômetros para deixar o lixo à beira da pista. Nem mesmo o lixo da Unidade Básica de Saúde (UBS) e da escola local está sendo recolhido, após a mudança no roteiro da coleta.

“Ouvi falando que as empresas disseram que o dinheiro está pouco, que não tem mais como eles fazerem essa coleta de lixo mais. A prefeitura não reduziu o contrato, eles que estão querendo mais aumento para fazer o transporte do lixo, mas o prefeito disse que não tem condições, que já paga mais que Guanambi”, relatou Evilásio. (Informações do Achei Sudoeste).

