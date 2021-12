Brumado: moradores cobram funcionamento de Unidade Básica de Saúde no bairro Irmã Dulce

A nova Unidades Básica de Saúde (UBS) Joaquim de Castro Donato, no bairro Irmã Dulce, no município de Brumado, continua sem funcionar, embora já esteja pronto. A denúncia é dos moradores das localizades, que recohecem a estrutura completa dos equipamentos.

Vitória Bonfim , residente no Irmã Dulce, contou que precisa sair cedo de casa com três filhos para buscar atendimento na UBS do CAIC. “Só Deus pra nos ajudar. Temos o posto no bairro, mas não podemos usar. O posto tá pronto, mas não chegou a ser inaugurado. Não temos proveito nenhum”, destacou.

As moradoras reclamam que precisam se deslocar grandes distâncias para chegar à unidade de outra comunidade, mas que também não oferece a devida assistência médica no local. “Não tem previsão de dentista e nem de médico”, criticaram.

No UBS do Caic, apesar de estar funcionando, não dispõe de médicos e dentistas, como denuncia a moradora Carina Araújo. “Desde quando estava grávida da minha menina, que vai fazer um ano, estou com dor de dente e não tenho atendimento nenhum. Um ano sem conseguir atendimento!”, relatou. (Informações do Achei Sudoeste).

adblock ativo