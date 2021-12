Brumado e São Desidério disputam partida pelo Intermunicipal

A partida entre os times de Brumado e São Desidério acontece neste domingo (26), dentro da terceira rodada (fase classificatória) do Campeonato Intermunicipal 2018. A bola vai rolar no Estádio Gilbertão, em Brumado, sendo que na última partida, o Brumado venceu Luís Eduardo Magalhães por 1 x 0. Com o resultado, o time segue líder do grupo 11 com 6 pontos. Já a seleção de São Desidério perdeu em sua última disputa contra a Liga Esportiva Paratinguense, fora de casa, e é o lanterna pelo saldo de gols. O duelo será transmitido ao vivo pela TV E Bahia e pelas redes sociais da emissora.

