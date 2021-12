Brejões recebe unidade móvel do Hospital da Mulher entre os dias 22 e 24

Entre os dias 22 e 24 de maio, o município de Brejões receberá a Unidade Móvel do Hospital da Mulher, que irá oferecer, de forma gratuita, consultas e procedimentos como o exame preventivo de colo do útero e mamografias. Serão realizados 160 preventivos e 70 mamografias por dia. O atendimento será realizado das 7h às 17h.

Mulheres com idade entre 25 e 64 anos poderão realizar o exame citopatológico (preventivo). Já o exame de mamografia estará disponível para mulheres de 40 a 69 anos. As pacientes deverão se dirigir até uma Unidade de Saúde da Família do município tendo em mãos documentos de identidade (original e cópia de RG), cartão do SUS e comprovante de residência para realizar o cadastro e pegar uma senha para atendimento.

