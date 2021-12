Brejões promove semana da saúde visual com atendimentos gratuitos

A população do município de Brejões desfruta, a partir desta segunda-feira (13), das ações do “Visão sem Fronteiras”. O projeto, que prossegue até quinta (16), oferece exames gratuitos e atendimentos oftalmológicos, além de realizar palestras, orientações, encaminhamentos, prescrição de receitas para correção visual, encaminhamentos para intervenções de cirurgias ocular quando necessário e esclarecimentos sobre os cuidados com a visão. Os atendimentos serão feitos na sede do município e no distrito Serrana, por ordem de chegada, com previsão de atendimento de até 100 pacientes por turno.

As atividades da semana da saúde visual são promovidas pela Prefeitura Municipal de Brejões, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a equipe de voluntários da área de oftalmologia “Visão Sem Fronteiras”. Os atendimentos estão sendo realizados na sede do município, nesta segunda (13) e terça (14), sempre das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. A comunidade de Pau Ferro será atendida no distrito Serrana, na quarta-feira (15), das 8h às 12h. Já o atendimento no distrito Serrana será das 13h30 às 17h, da quarta (15) e das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, na quinta (16).

