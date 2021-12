Brejões é contemplado com ambulância

A população de Brejões foi contemplada com uma ambulância 0 km, nesta segunda-feira, na ocasião da inauguração da duplicação do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, que após investimento de R$ 28 milhões passou a ter 275 leitos, tornando-se o maior hospital do interior do Estado. A entrega foi feita pelo governador Rui Costa ao prefeito do município, Sandro Correia.

