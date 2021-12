Braço direito de líder de facção é preso em Amargosa

Um homem, apontado como braço direito do líder de uma facção criminosa de Amargosa (a 241,2 km de Salvador), foi preso na cidade no último domingo, 20. Pistola, munições e drogas foram apreendidas com ele e outro suspeito de tráfico de drogas, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com o órgão, o flagrante ocorreu após denúncias anônimas de moradores sobre homens armados no bairro Casas Populares. A dupla teria tentado fugir pela mata próxima ao local, mas acabou interceptada.

Conforme a SSP, com os homens foram encontrados uma pistola calibre 380, carregador, munições, 66 buchas de maconha e a quantia de R$ 160. Os dois foram encaminhados para a sede da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) e autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

