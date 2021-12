Bombeiros salvam vida de bebê engasgado em Vitória da Conquista

Um bebê de apenas 1 ano foi salvo nesta quinta-feira, 11, pelo Corpo de Bombeiros, na cidade de Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador), no centro-sul baiano.

De acordo com as equipes, a mãe da criança estava desesperada quando entrou em contato com os Bombeiros, informando que seu filho teria engasgado durante o almoço e estava ficando roxo.

Por telefone, a mulher foi orientado a se acalmar e tentar realizar a manobra de Heimlich, também conhecida como 'tapotagem'. Segundo o soldado do agrupamento, Antônio Marcos Jesus da Silva, o procedimento foi realizado com sucesso depois da terceira tentativa.

Após o ocorrido, a mãe foi direcionada a levar o bebê a uma unidade de saúde para que fosse realizada uma avaliação especializada.

