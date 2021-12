Bombeiros resgatam bicho preguiça em empresa de Vitória da Conquista

Um bicho preguiça foi resgatado na tarde desta quarta-feira, 24, pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), dentro de uma empresa situada no município de Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador), no centro-sul do estado.

De acordo com o grupamento, os funcionários do local perceberam a presença do ‘visitante’ e acionaram as equipes. Para realizar a captura, os militares utilizaram técnicas adequadas para que o animal não fosse machucado.

O bicho preguiça foi capturado, avaliado e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

A orientação das equipes é de que a população não tente capturar esse tipo de animal, caso não possua um treinamento adequado. Existem técnicas para evitar que o animal fique estressado ou se machuque durante o manuseio.

