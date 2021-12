Bolsa Família Móvel reinicia suas atividades na zona rural de Vitória da Conquista

A equipe do Bolsa Família Móvel iniciou as atividades do ano no povoado de Itapirema, localizado a 15 km de Vitória da Conquista, na região do Distrito Industrial dos Imborés. O trabalho, reiniciado na quarta (10), constou de cerca de 100 atendimentos, através dos quais a população local esclareceu dúvidas e obteve informações, bem como se inscreveu e/ou atualizou inscrições no CadÚnico - o cadastro que dá acesso a mais de 20 programas sociais do Governo Federal.

A expectativa da prefeitura é que os números de atendimento, que acontecerão até o final do ano, se ampliem em 2018. “Já fizemos toda a preparação em 2017. O início foi de aprendizado, entrosamento dos colaboradores. Temos o contato com os Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), as comunidades, as escolas. Então, está tudo muito mais fácil para nós, este ano. Já estamos fazendo o cronograma, tanto da zona urbana quanto da rural”, comentou a gerente municipal do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), Gardênia Messias.

