"Boa Noite, Cinderela": mulher é presa transportando 45 mil comprimidos usados em golpe

Uma mulher foi presa, na noite deste sábado, 17, após ser flagrada com 45 mil comprimidos do medicamento Triexifenid em um ônibus interestadual na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a prisão e apreensão dos comprimidos, a droga (cloridrato de triexifenidil), que consta da Portaria nº 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como substância psicotrópica, é usada no tratamento de parkinson, e também utilizada para o golpe "Boa Noite, Cinderela".

Em depoimento, a mulher, de 23 anos, afirmou que havia pago R$ 20 mil pelo produto, para comercializar em Fortaleza (CE). Disse ainda, que cada comprimido pode ser vendido pelo valor de até R$ 5. A PRF detalhou que o flagrante aconteceu no KM 830 da BR-116, quando a equipe da PRF abordou um ônibus interestadual que saiu do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza.

Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram da passageira, que teve um comportamento de extremo nervosismo. Ao solicitar que a mulher apresentasse seus documentos e abrisse sua bagagem, ela indicou a sua mala, que possuía um cadeado com senha. A jovem dizia não recordar a numeração do segredo, pois a mala era emprestada e pertencia a irmã. Os policiais pediram, então, que a jovem entrasse em contato com a irmã para que informasse a senha. Após a ligação, na qual a passageira demonstrou ansiedade, finalmente abriu o cadeado. Dentro da mala tinham algumas peças de roupas e nove sacos plásticos contendo comprimidos brancos, em uma caixa com uma etiqueta parcialmente removida onde estava escrito Artane 5m (cloridrato de triexifenidil).

Questionada pelos policiais, a passageira informou que se tratava do medicamento Artane, com dosagem de 5mg, conhecido no Ceará pelo nome de "Aranha". A PRF informou que a mulher já tinha passagem por tráfico de drogas. Após ser presa, ela foi encaminhada para a delegacia de polícia.

adblock ativo