Belo Campo recebe Feira Cidadã

A Feira Cidadã chegou, nesta quinta-feira, em Belo Campo, com a oferta para a população de serviços de saúde e de cidadania. A ação, realizada pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), prossegue até sexta (16) e, durante estes dois dias, os moradores do município vão poder contar com consultas na área de Oftalmologia, com a garantia de óculos e de exames para cirurgia de catarata. Além disso, as mulheres poderão fazer, mamografia e a população em geral terá direito, ainda, a ultrassonografia, raio x, eletrocardiograma, aferição de pressão e medição de glicemia. Serviços de emissão de RG e CPF, entre outros documentos, também estão sendo oferecidos.

As cirurgias de catarata serão realizadas no sábado (17) e domingo (18), no Hospital Municipal Vicente Vieira, e os serviços de Odontologia vão se estender até segunda-feira (19). A feira também atende quem precisa fazer cirurgias eletivas. A população passa por consulta com o cirurgião, que realiza o encaminhamento para cirurgias de hérnias, vesícula, além de histerectomia. "Nossa estimativa era atender sete mil pessoas, mas, por conta da grande procura da população daqui da cidade e até mesmo de outros municípios, principalmente para cirurgias de catarata e eletivas, vamos aumentar esse número para dez mil", explica o coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes.

Para o secretário de Saúde de Belo Campo, Fábio Maia, a iniciativa irá aliviar o atendimento de saúde do município que estava com uma grande necessidade na oferta de alguns serviços e exames. "A gente estava com uma demanda reprimida muito grande em Belo Campo e, com essa feira, vamos conseguir dar um passo muito bom e zerar toda a parte de cirurgia oftalmológica e ultrassonografia". A próxima parada da Feira Cidadã será no município de Caetité, no dia 22 de agosto.

