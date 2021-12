Bebê deixa o leito hospitalar depois de 19 meses de nascido

Depois de um ano e sete meses internado na UTI neonatal do Hospital Regional de Guanambi (HRG), o garoto J.H.D.P. voltou para casa, nessa quarta-feira (6). Ele, que estava hospitalizado desde que nasceu, deixou o leito da unidade por conta do Programa Desospitaliza, uma iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), que tem como objetivo disponibilizar internação domiciliar 24 horas para pessoas que precisam de atendimento hospitalar. “A desospitlalização do nosso filho representa liberdade”, desabafou a mãe do bebê, Ilma Pereira.

A neonatologista Vera Lúcia do Carmo, uma das profissionais responsáveis pelo acompanhamento de J.H.D.P. durante o período de internação, explica que o menino nasceu prematuro e teve sequelas neurológicas decorrentes do parto, sofrendo de paralisia cerebral. Primeiro e único filho do casal, a médica conta que o bebê teve o acompanhamento constante da mãe, que deixou de trabalhar para se dedicar exclusivamente a ele, e que a alta hospitalar era um desejo dos pais.

A gerente operacional da Cuidare Vita, Patrícia Cruz Lapa, à frente do acompanhamento do menor no domicílio, explica que a empresa disponibiliza para a família assistência de maior complexidade durante 24 horas, incluindo acompanhamento de um técnico de enfermagem, além da cuidadora, que nesse caso será a mãe, e mais assistência médica e de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e UTI móvel de sobreaviso para transferência em qualquer eventualidade. O quarto de J.H.D.P., que será ocupado pela primeira vez desde que ele nasceu, sofreu pequenas intervenções, como a ampliação do número de tomadas para colocação dos equipamentos necessários, a exemplo da ventilação mecânica.

Desospitaliza

O Programa Desospitaliza possibilita que os pacientes contemplados sejam assistidos em casa, por equipes multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, farmacêuticos e terapeutas ocupacionais. Eles terão garantido um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação (cuidados paliativos) e promoção à saúde, garantindo continuidade da assistência. Dez empresas foram credenciadas para atender os 300 primeiros pacientes do programa, que a princípio atendeu pacientes que já estavam em tratamento e atualmente avalia novos pacientes para serem contemplados.

