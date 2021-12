Barragem de Utinga é recuperada e obras de abastecimento de água são autorizadas

A recuperação da Barragem Cabaceira do Rio Utinga foi inaugurada nesta sexta-feira (9), beneficiando a população local com mais quantidade de água potável. O investimento do Governo do Estado foi na ordem de R$ 397 mil, aplicados na limpeza de estruturas e canais e no cercamento de áreas prioritárias. Em sua visita à região, Rui Costa também assinou ordem de serviço no valor de R$ 5,4 milhões para a ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade, que vai captar água na Cachoeira da Mariazinha.

“Esse projeto do sistema de abastecimento era muito aguardado pelo povo do município e agora já vamos dar início às obras. Ainda hoje anunciei a conclusão da licitação para revitalizar o Rio Utinga, com aplicação de R$ 1,5 milhão, para fazer cobertura vegetal, recuperar matas, produzir mudas, além de garantir educação ambiental para os produtores. Também faremos o calçamento da comunidade da Liberdade, oferecendo melhor condição de vida para os moradores do local”, afirmou o governador.

