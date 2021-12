“Bahia descobre a Bahia” chega a Vitória da Conquista

O município de Vitória da Conquista recebe, neste final de semana, o “Bahia descobre a Bahia”, realizado pela Secretaria Estadual do Turismo. O projeto tem como objetivo incentivar o turismo interno, fazendo com que o baiano conheça as belezas naturais e os atrativos turísticos de seu próprio Estado. O estande da ação promocional estará montado na área do Festival de Inverno de Vitória da Conquista, que acontece a partir desta sexta-feira (24) até domingo (26), no Parque de Exposições Teopompo de Almeida.

Nos estandes, os agentes apresentam pacotes atrativos para as principais zonas turísticas baianas. As ações incluem distribuição de materiais impressos e brindes para divulgar os encantos naturais da Bahia, sua riqueza histórica e cultural e seu legado arquitetônico. ““A Bahia tem praias, cachoeiras, gastronomia, cultura e história a serem visitadas ou revisitadas pelos próprios baianos, neste momento em que a conjuntura econômica favorece o fluxo interno de turistas. Queremos fortalecer o turismo interno como uma forma de promover o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda nas diversas regiões do Estado”, destaca o secretário estadual do Turismo, José Alves.

Depois do Festival de Inverno de Vitória da Conquista, o próximo polo emissor a sediar o projeto é Feira de Santana, entre os dias 6 e 9 de setembro, durante a Expofeira 2018. Em Salvador, o estande do Bahia Descobre a Bahia permanece instalado no 3º piso do Shopping da Bahia, até 2 de setembro. Além do estande decorado com fotos de belas paisagens baianas, o projeto inclui a veiculação de vídeos em TV.

