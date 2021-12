Bahia aposta na qualificação do turismo de observação de aves

A Chapada Diamantina é uma das regiões brasileiras onde o turismo de observação de aves ganha mais adeptos. Atraindo um público crescente, o birdwatching motivou o Clube de Observadores de Aves da Bahia (COA-BA) a realizar, em Mucugê, o "Workshop Regional de Turismo de Observação de Aves". O evento, que conta com o apoio da Secretaria Estadual do Turismo, começa nesta quinta-feira (19), às 16h30, e prossegue até sábado (21).

De acordo com os organizadores, a programação do curso está voltada para os objetivos de promover o debate e a orientação técnica; demonstrar o potencial do Estado para essa atividade; informar como se encontra a observação de aves nas diferentes regiões da Bahia e do Brasil; e relacionar o segmento com a possibilidade de negócio. A primeira apresentação, na quinta, será sobre "Turismo sustentável". No dia seguinte, os temas incluirão "Dicas sobre guiamento" e "Turismo de birdwatching e as aves de Mucugê". Também haverá um talk show sobre a diversidade de aves da Bahia, dentre outros.

O diretor de Regulação e Certificação da Secretaria do Turismo da Bahia, Divaldo Borges, explica que a estruturação de roteiros e a qualificação dos serviços na Chapada Diamantina são ações de valorização ainda maiores do vasto potencial da Bahia neste segmento. "A região apresenta mais de 400 espécies de aves da Caatinga, da Mata Atlântica e do Cerrado. Visitantes compram passagens, se hospedam e adquirem produtos associados ao turismo. Daí, a necessidade da qualidade no atendimento”, considera.

Casa da geleia - Ponto estratégico para a observação de aves há 20 anos, a Casa da Geleia, na cidade de Lençóis, permite ver espécies como marias-pretas, sabiás, tibirros rupestres e cardeais. Ornitólogos, fotógrafos e observadores podem agendar uma visita e se hospedar por ali mesmo. Os roteiros de aves na Chapada Diamantina incluem, ainda, o Morro do Pai Inácio, em Palmeiras; a Mata do Remanso; o mini pantanal Marimbus; e a comunidade Barro Branco, em Lençóis, além da estrada da Vila do Guiné, em Mucugê.

adblock ativo