Aves silvestres são resgatadas após serem transportadas irregularmente na BR-116

Um total de sete aves silvestres foram resgatadas, na tarde desta quinta-feira, 8, por volta das 15h, no Km 931 da BR-116, trecho do município de Encruzilhada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais estavam sendo transportados irregularmente em um caminhão cegonha.

Durante a fiscalização, a equipe encontrou duas gaiolas no interior de um dos veículos transportados pelo caminhão cegonha. O homem que seguia como passageiro se identificou como proprietário dos animais e afirmou não possuir nenhuma documentação ambiental que permita a criação ou transporte.

Segundo a PRF, foi lavrado em desfavor dele um Termo Circunstanciado de Ocorrência por crime ambiental, previsto na Lei 9.605.

