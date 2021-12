Aulão gratuito preparativo para o ENEM será realizado em Brumado

Um aulão gratuito preparativo para a prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será realizado nesta quarta-feira (18), às 20h, na Faculdade Pitágoras Brumado, localizada à Rua Eugênia Dantas Araújo, 55, no município de Brumado. Serão oferecidas 100 vagas e os interessados podem se inscrever por meio de formulário on-line, disponível no link: https://bit.ly/AulãoPitágorasBrumado .

“Vamos ensinar técnicas que ajudem o candidato a elaborar um texto coeso e coerente, dentro das competências exigidas pela banca”, ressalta o diretor da instituição, Bruno Lacerda, destacando que a Redação é uma das provas mais temidas pelos candidatos ao ENEM. A propósito, no ano passado, dos 81 mil textos corrigidos pela banca examinadora do exame, apenas 55 atingiram a pontuação máxima, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

