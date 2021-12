Ato de campanha de prefeito de Itaquara tem aglomeração e apoiadores sem máscaras

Um ato de campanha do prefeito de Itaquara, Marco Aurélio, nesse domingo (4), gerou aglomeração. Imagens mostram uma multidão acompanhando uma caminhada em apoio à candidatura à reeleição do atual gestor municipal, muitos participantes sem máscaras.

O prefeito também foi visto nos ombros de um homem. Ele usava uma máscara de proteção, mas o apoiador não. Segundo o último boletim da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), Itaquara acumula 92 casos de Covid-19. (Com informações do Bahia Notícias.

