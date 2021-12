Atendimento no Hospital da Chapada é iniciado com cirurgias

O Hospital Regional da Chapada (HRC), em Seabra, iniciou o atendimento à população no domingo (3), com a realização de cerca de 30 cirurgias eletivas, envolvendo procedimentos de retirada de hérnia inguinal, umbilical e epigástrica, histerectomia (retirada do útero) e colecistectomia por videolaparoscopia (remoção da vesícula por vídeo). Além da população de Seabra, foram atendidos moradores de 12 municípios da Chapada Diamantina na unidade de Saúde, inaugurada recentemente.

O diretor-médico do HRC, Luiz Carlos Brasileiro, ressaltou todas as cirurgias agendadas durante o mutirão, realizado dias antes, deverão ser feitas entre dez e 15 dias. “Iniciamos o atendimento com os procedimentos eletivos, já que existe uma grande demanda, até então, reprimida. Além disso, já estamos abertos para urgência e emergência e politraumas”. Atualmente, o hospital possui uma equipe formada por 349 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos e apoio administrativo.

