Associação ligada a pessoas autistas acampa em frente à casa do prefeito de Conquista

Integrantes da Associação Conquistense para Atendimento Especializado à Pessoa Autista (ACAEPA) montaram um acampamento ao lado do condomínio onde reside o prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB), nessa segunda-feira (12). A iniciativa visa chamar atenção à causa das pessoas autistas, além de pressionar a atual a administração por ações efetivas.

A ativista Vitória Aparecida Sales afirmou que a barraca só será desmontada após ter uma posição oficial da prefeitura local. “Tem quatro anos que a ACAEPA vem lutando, tentando dialogar e nada foi feito em Vitória da Conquista. Onde está o direito da pessoa autista? Não queremos favor. Queremos que o direito da pessoa com autismo seja reconhecido”, contestou Vitória. (Informações do Blog do Anderson).

