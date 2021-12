Aracatu recebe obras de abastecimento e infraestrutura

A ordem de serviço para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água no povoado de Piabanha foi assinada, nessa terça-feira (3), pelo governador Rui Costa. A obra, que terá um investimento de R$ 6 milhões, consistirá em mais de 400 ligações domiciliares na localidade. Rui Costa assinou, também, a ordem de serviço para a recuperação da Barragem de Aracatu. As obras receberão recursos de R$ 503 mil para aumentar a vazão atual. "São duas ações que vão atender 1,6 mil pessoas na região. Água é sinônimo de vida. Estamos realizando investimentos que vão garantir mais saúde para população", afirmou o governador.

Ainda no município, o governo do Estado entregou a urbanização da Praça Luís Viana Filho e a Praça da Ciência. A primeira teve a obra executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (CONDER), a partir de um investimento de R$ 300 mil. Já para qualificar a Praça da Ciência, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) investiu R$ 84 mil.

A reforma do Colégio Estadual Coronel Cândido Silveira Santos, que recebeu R$ 204 mil em recursos estaduais, também autorizada. Na área da Saúde, uma ambulância do tipo van facilitará o transporte de pacientes do município. O governador também entregou a agricultores familiares 1.162 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) par, visando facilitar o acesso dos trabalhadores ao crédito rural junto às instituições financeiras. Uma quadra coberta com vestiário, instalada no povoado de Baraúnas, e a reforma de quadra poliesportiva na Praça Júlio da Silveira Maia completaram a série de inaugurações em Aracatu.

