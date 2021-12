Ampliação do sistema de abastecimento de água na zona rural de Laje é inaugurada

A ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Laje foi entregue nesta quinta-feira (4), pelo governador Rui Costa. O equipamento, que beneficia 843 pessoas de 159 residências, abastece as localidades de Tourinho, Torre I e Torre II, na zona rural, por meio de sete estações elevatórias, dois reservatórios e 14,5 mil metros de distribuição para levar a água. A obra faz parte do Programa Água para Todos e contou com recursos da ordem de R$ 2,8 milhões.

O governador destacou a importância do investimento. "Água é sinônimo de vida e de saúde. A nossa saúde depende da qualidade da água e da comida que a gente consome. Por isso, estamos investindo muito em abastecimento de água na Bahia. Aqui ,na cidade de Laje, além desta entrega, autorizei que a Embasa faça o projeto para a implantação do sistema de abastecimento da localidade de Cruzeiro, no valor de R$ 1,4 milhão”, destacou Rui Costa.

Ainda em Laje, o governador entregou 431 certificados ambientais rurais, totalizando 1.778 documentos já entregues no município. "Já investimos, em toda a Bahia, mais de R$ 40 milhões em mais de 40 mil certificados. Com isso, os pequenos produtores terão a documentação necessária, sem a qual os bancos negam os financiamentos para que os produtores rurais possam investir em suas propriedades”, disse o governador. Ainda segundo Rui, somando-se a outras ações, o governo do Estado está investindo mais de R$ 1 bilhão na Agricultura Familiar. "Se o pequeno agricultor produzir mais e tiver uma renda melhor, ele vai gastar esse dinheiro na cidade. A economia vai crescer, as lojas vão contratar mais pessoas. Por isso, este é um investimento importante para a geração de emprego e renda".

