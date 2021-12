Ampliação do Prado Valadares beneficiará 600 mil moradores

A ampliação do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, foi inaugurada nesta segunda-feira (21), pelo governador Rui Costa. O novo prédio construído em anexo à unidade de Saúde terá a capacidade de duplicar o atendimento, passando o hospital a ser a maior de todo o interior do Estado. O investimento de R$ 38 milhões, entre obras e equipamentos, irá beneficiar mais de 600 mil moradores do município-sede e de outros 27 da região. “Com esta inauguração, estamos trazendo ao interior procedimentos de média e alta complexidade, com equipamentos modernos, sofisticados, e eu diria até de requinte adicional de beleza. A cidade e a região merecem. Com isso, hoje nós temos investimento na saúde pública em todas as regiões do Estado”, afirmou o governador.

Com a expansão do HGPV, foram contemplados mais de seis mil metros quadrados de área construída, incluindo três pavimentos, sendo que os setores de Urgência e de Emergência funcionam no térreo. No novo prédio foram montados seis consultórios, quatro enfermarias e seis salas de cirurgias, sendo duas para procedimentos de grande porte. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, destacou que novos equipamentos foram adquiridos, como aparelhos de ultrassonografia fixa e móvel; endoscópio; eletroencefalograma; ARCO C (Raio x); ventiladores pulmonares; carro de anestesia; desfibriladores; monitores cardíacos; sistema de osmose reversa para hemodiálise e bisturi elétrico. “À partir desta inauguração, iremos começar uma terceira fase de reformas no prédio antigo, ampliando a pediatria e todos esses serviços de apoio, incluindo cozinha, laboratório, centro de esterilização de materiais e as enfermarias antigas”, afirmou o gestor.

A emergência do HGPV começa a funcionar às 7h desta terça-feira (22), com disponibilidade de serviços de emergência médica de alta e média complexidade 24h e atendendo a especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Psiquiatria, Neurocirurgia, Bucomaxilo, UTI adulto, Traumato-Ortopedia e Bioimagem. A ampliação, destacou o secretário da saúde, garante o aumento na oferta dos serviços de endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colangiopancreatografia, retrógrada endoscópica. Eletroencefalograma, ultrassonografia com doppler, ecocardiograma e cirurgias eletivas, além de mais leitos de UTI e Semi-intensiva. Para atender à demanda aumentada, 450 novos profissionais serão contratados.

Comunidade acadêmica

O HGPV servirá de campo de estágio para estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) e quatro escolas técnicas, e ainda de internato de Medicina. A professora da Escola de Medicina da Uesb, Yanne Montino, acredita que o novo prédio vai contribuir para a formação de profissionais ainda mais preparados. “Com o aumento do número de leitos e da capacidade do hospital os alunos terão a oportunidade de fazer a investigação completa de muitos mais que antes precisaríamos enviar para Salvador. A realização desses estudos aqui vai contribuir muito para a evolução dos profissionais da região”.

Entrega de equipamento

Durante a solenidade de inauguração, o governador Rui Costa entregou ao município uma ambulância e uma van para transporte de pacientes e outras 18 ambulâncias para as cidades de Almadina, Arataca, Barra do Rocha, Brejões, Caetanos, Canavieiras, Coaraci, Gandu, Itaju do Colônia, Itapé, Itapitanga, Itaquara, Jequié, Manoel Vitorino, Nova Canaã, Planaltino e Ubaitaba. Também foram entregues 19 equipamentos de saúde e 11 viaturas para 13 municípios, sendo 12 kits odontológicos, quatro aparelhos de raio x, carro de emergência. Para o reforço da segurança da região, o governador entregou 11 veículos para a Polícia Militar. As entregas, que totalizam um investimento de mais de R$ 2,7 milhões, ocorreram no Prado Valadares, localizado no centro de Jequié.

Mutirão de cirurgias

Das seis salas de cirurgia que o Hospital Geral Prado Valadares dispõe, uma delas está reservada para a realização de histerectomia, colecistectomia, hérnias (inguinal, epigástrica e umbilical) e tireoidectomia, além de procedimentos pediátricos voltados para crianças de quatro a 13 anos. As intervenções cirúrgicas serão realizados após o Mutirão de Cirurgia, que acontece até quinta-feira (24), quando estão sendo feitas as consultas e os exames pré-operatórios nas unidades moveis, localizadas na Praça da Bandeira.

O governador Rui Costa explica que o mutirão é uma metodologia que tem sido copiada por outros Estados por conta do êxito que atingiu. “Fizemos em um ano cerca de 15 mil cirurgias. A Bahia tem se destacado no país como o Estado que tem conseguido reduzir mais rapidamente a fila de espera por cirurgias eletivas”. Para o atendimento, o paciente tem que ter a indicação médica para a cirurgia e ter feito o cadastro na Secretaria Municipal de Saúde onde reside.

