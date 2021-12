Ampliação de fábrica de adesivos em Jequié vai gerar mais 150 novos empregos

A ampliação da fábrica de adesivos do grupo Amazonas vai gerar mais 150 novos empregos no município de Jequié. O protocolo de intenções, que prevê um investimento de R$ 150 milhões, foi assinado pelo governador Rui Costa e pelos dirigentes do grupo na terça-feira (13). A unidade produz adesivos à base de água, de solvente e de poliamida. Com a ampliação, passará a produzir adesivos para a linha de construção civil, hot-melt e PUR (material de isolamento térmico), aumentando também a capacidade instalada, que passará de 12 mil toneladas por ano para 20 mil toneladas por ano. Cerca de 15% da produção no Estado é exportada, 45% fica na Bahia e o restante é consumido nacionalmente.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, destacou a importância da ampliação. “A Amazonas é uma empresa que fabrica adesivos para calçados, bancos de carros e caixas para exportação de produtos. Ela compra matéria-prima das indústrias aqui na Bahia, vende para o polo calçadista baiano e para a indústria que exporta frutas da região de Juazeiro. Com a ampliação, vai aumentar o número de empregados de 234 para 385. Então, é um investimento importante para a indústria baiana”, afirmou.

O gerente da Amazonas Adesivos em Jequié, Eliseu Simon, informou as condições da ampliação. “Vamos dobrar a capacidade de produção na unidade de Jequié, trazendo outras linhas de produtos inovadores utilizados na Europa e na China, agregando bastante valor ao produto acabado. Isso representa um passo bastante importante frente às condições operacionais que o mercado tem apresentado para nós”, explicou.

