Ampliação da UTI do Hospital Geral de Vitória da Conquista é inaugurada

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Vitória da Conquista recebe 20 novos leitos. Realizada pelo governo do Estado, a entrega da obra de ampliação da unidade hospitalar, nesta terça-feira (3), vai beneficiar mais de 260 mil baianos da região Sudoeste. O investimento direcionado à intervenção e aos equipamentos foi de R$ 4,3 milhões e tratou-se de uma das ações realizadas no município do governador Rui Costa, em visita à cidade. À noite, às 19h, o governador Rui Costa estará presente, ainda, na reinauguração do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima (CCCJL).

“O hospital chega, agora, a 54 leitos de UTI, tornando-se uma referência. Estes 20 novos leitos se somam a outros investimentos que o Governo do Estado já havia feito na nova emergência, no Centro Diagnóstico, com a PPP (resolução) de imagem”, destacou o governador. Também foi autorizada a ampliação da UTI pediátrica na unidade de Saúde por meio de mais cinco leitos, totalizando dez leitos exclusivos para crianças. “O Estado também realizará outras obras, como a urbanização da área externa do hospital e a implantação de um reservatório subterrâneo de água”, completou o governador.

Por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o governador entregou, ainda, 40 viaturas para o policiamento de Vitória da Conquista, Guanambi, Itapetinga e Livramento de Nossa Senhora, além de 15 motocicletas para o Esquadrão Falcão da Polícia Militar. Já os produtores da região receberam máquinas e equipamentos agrícolas através da Secretaria de Agricultura do Estado (SEAGRI). A Secretaria de Infraestrutura e Saneamento (SIHS), por sua vez, inaugurou os sistemas simplificados de abastecimento das localidades de Lagoa Comprida e Amargoso 2.

Ainda durante a visita à região, o governador autorizou a Agência Reguladora de Saneamento do Estado (AGERSA) a celebrar protocolo de adesão ao Projeto de Capacitação de Agentes Municipais para Elaboração dos Planos de Saneamento Básico dos Municípios (CAPACITASAN) com oito municípios: Cândido Sales, Condeúba, Encruzilhada, Itambé, Maiquinique, Botuporã, Caturama e Ibipitanga. Outra autorização dada durante o evento em Vitória da Conquista foi para o lançamento do edital, por meio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA, para contratação do Plano de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Grande e Corrente, além da celebração de convênio com os Consórcios Públicos Intermunicipais da Bacia do Paramirim e Alto Sertão, no âmbito Programa Estadual de Gestão Ambiental.

