Amargosa tem nova secretária de Saúde

A nova secretária municipal de Saúde de Amargosa, Rosângela Oliveira Santos de Almeida, teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do município desta quinta-feira (12). Natural de Itabuna, a gestora já assumiu o mesmo cargo nas cidades de Valença, Ituberá e Camamu. Rosângela é enfermeira e pós-graduada em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família, pela Universidade Estácio de Sá; em Saúde Coletiva com Concentração em Gestão Pública Municipal, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); e em Educação Profissional na área da Saúde, pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)/Fiocruz.

