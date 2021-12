Amargosa receberá SAC Móvel nos dias 4 e 5 de novembro

A unidade móvel do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) estará em Amargosa nos próximos dias 4 e 5 de novembro. O atendimento será realizado das 8 às 18h, sem interrupções, na Praça Tiradentes, ao lado do Cristo. Serão oferecidos os serviços de emissão de Carteira de Identidade (RG), emissão de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Antecedentes Criminais, além do Recadastramento de Pensionistas e Ouvidoria Geral do Estado.

Para mais informações sobre os serviços do SAC Móvel, a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) disponibiliza o endereço www.sac.ba.gov.br, além dos telefones 0800 071 5353 e 4020 5353.

