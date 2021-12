Amargosa realiza Carnaval Cultural

A Praça do Bosque, em Amargosa, vai ser palco dos festejos carnavalescos do município. A partir das 10h deste domingo (11), blocos, fanfarras, orquestras, charangas e atrações musicais locais vão animar os foliões no local, que deverá receber um público de dez mil pessoas, até terça-feira (13).

A segurança do Carnaval Cultural será garantida pelo efetivo da Guarda Civil Municipal, que participará com 15 integrantes, além de uma estrutura preparada pela Polícia Civil e Militar especialmente para a festa. Duas plataformas elevadas foram montadas na Praça do Bosque, além de um ponto de apoio fixo na antiga estação ferroviária. A delegacia funcionará em regime de plantões extras de agentes e delegados, dia e noite.

De acordo com o prefeito Júlio Pinheiro, a prefeitura está trabalhando para assegurar a organização e sucesso do evento. “Estamos preparando uma estrutura que vai garantir uma festa tranquila e divertida para todos. É importante que a nossa população tenha sempre boas opções de lazer para quem optar por passar o feriado na cidade“, disse.

Durante o evento será proibida a venda e condução de bebidas em embalagens de vidro (copos ou garrafas) no circuito da festa, de acordo o Decreto Municipal nº 006, publicado no último dia 5 de fevereiro. Para os que cometerem infrações, será aplicada uma multa no valor de R$ 200. Também está proibido o depósito de materiais de construção e entulhos nas vias públicas de toda a cidade durante o período da festa.

Confira a programação:

BLOCOS

11/2

10h - Samba Canção

12h - Bloco Senta Que Eu Empurro (Santa Rita)

14h- Bloco Sem Futuro (Santa Rita)

14h -Semáforo (Praça do Bosque)

16h - Carnacras

12/2

10h -CAPS Folia (CAPS)

14h - Bloco dos Amigos (JB)

13/2

10h - Samba Canção (Maracanã)

14h - Amigos e CIA (Casa Populares)

14h - Bloco Sem Futuro (Santa Rita)

15h -Semáforo Kids (Escola Professora Maria Eline Passos)

BANDAS

11/2

10h -Orquestra Fantoches

15h - Frank & Mira

16h -Orquestra Fantoches

18h - Pule Carpio e Banda

20h - Frank & Mira

12/2

10h - Orquestra Fantoches

15h - Frank & Mira

17h -Orquestra Fantoches

19h - Pule Carpio e Banda

13/2

10h - Orquestra Fantoches

13h - Frank & Mira

15h30 - Orquestra Fantoches

17h - Charanga da alegria

