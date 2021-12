Amargosa passa a ter toque de recolher com crescimento de casos de Covid-19

Com o aumento do número de casos da Covid-19, Amargosa passou a conviver com a restrição da circulação de pessoas, a partir das 20h, para conter o avanço da doença causada pelo Coronavírus. A ação do toque de recolher implantado pela prefeitura tem o apoio da Polícia Militar, Secretaria de Saúde e Guarda Municipal e teve início no sábado (4).

Amargosa registra 59 pessoas infectadas pelo Coronavírus e um óbito, conforme o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

adblock ativo