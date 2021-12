Amargosa é sede de pousada com sistema de energia solar em 100% das suas instalações

Na busca por alternativas que minimizem o impacto ambiental causado pelo alto consumo de energia e reduzam a zero as despesas com energia elétrica, a Pousada do Bosque, no município de Amargosa, vem se destacando como um exemplo de conduta ambiental responsável focada nos princípios da sustentabilidade. Em meio a inúmeras iniciativas positivas implantadas, como a reutilização da água da lavanderia para regar as plantas e lavar as áreas externas do estabelecimento, o mais novo investimento é o sistema de energia solar em 100% das instalações do espaço.

A pousada adotou o sistema utilizando 86 painéis fotovoltaicos, que fazem a conversão da energia solar em energia elétrica

Única da região que usa energia limpa, a pousada adotou o sistema utilizando 86 painéis fotovoltaicos, que fazem a conversão da energia solar em energia elétrica. O proprietário Adailson Cerqueira conta que o investimento – que lhe custou R$ 118 mil – é consequência do seu ideal sustentável de meio ambiente. “Sempre tive a preocupação com o não desperdício, com o reaproveitamento. Buscamos conscientizar os nossos hóspedes para a prática de ações que reduzam o seu impacto sobre o planeta. Então, quando pensei em zerar os custos com energia elétrica, tive como foco a sustentabilidade. Nosso projeto de energia solar, portanto, foi planejado para atender toda a demanda do consumo elétrico do estabelecimento”, detalha o empresário.

Localizada na Praça do Bosque, no centro de Amargosa, a pousada dispõe de 30 suítes que, segundo Adailson, ficam ocupadas durante o ano inteiro, muito por conta de profissionais que vão à região a trabalho e, especialmente em junho, por causa do concorrido São João de Amargosa. Os clientes, hoje, já usufruem do sistema de energia solar, que conta com uma parceria com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). Ou seja, caso não seja consumida toda a produção mensal de energia solar, a sobra é armazenada na rede da empresa e fica como saldo acumulado para ser utilizado no inverno, quando a energia solar é diminuída. “Antes de implantar o sistema solar, pagava uma tinha um consumo mensal médio de R$ 3.300. Hoje, pago R$ 68 mensalmente, que é a taxa mínima da COELBA”.

Hóspede frequente da pousada, o administrador de empresas Eraldo Pita conta que foi surpreendido na sua última estada com a quantidade de painéis solares para a instalação de energia fotovoltaica. “Fiquei mais surpreso ainda quando fui informado que a carga gerada atenderia todo o consumo elétrico da pousada. É um investimento significativo em uma cidade do interior e em um empreendimento de pequeno porte”. Ele ressalta que a sua avaliação é “com conhecimento de causa”, pois trabalha em uma empresa ligada a energias limpas. “O Brasil, hoje, tem em sua matriz energética a maior quantidade de energia renovável, incluindo a hidráulica, e a previsão é que, em 2035, tenhamos mais de 40% da matriz energética formada pela energia gerada de fontes eólicas e fotovoltaicas. A pousada do Bosque está muito acima das previsões do mercado, pois com 16 anos de antecedência já tem 100 % do seu consumo de energia elétrica gerada de fonte renovável”, exalta.

